Порошенко пояснив необхідність змін до Конституції по курсу в ЄС та НАТО

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, НАТО - це про безпеку українців та верховенство права

Зміни до законодавства щодо закріплення у Конституції курсу на членство України в НАТО та Євросоюз необхідні, адже відповідний курс забезпечить безпеку громадян. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, НАТО - це про безпеку українців та верховенство права.

"Дуже важливо, що НАТО - це про безпеку. Про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод, верховенство права. Це те, що сьогодні нас об’єднує щодо змін до законодавства та проведення реформ у нашій країні . Наголошую, що це також пов’язано зі вступом до ЄС. Відповідальність України, критерії, які необхідні для членства. Це, в тому числі, і захист стандартів життя українського громадянина. Реформи - це означає захист людей", - прокоментував глава держави.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. За його прийняття проголосували 334 нардепа.

Як писало РБК-Україна, Порошенко підкреслив, що завдання щодо вступу України в НАТО і Європейський союз для нашої держави є реальним.

Додамо, глава держави не виключав, що Росія спробує зірвати голосування за закон у парламенті.