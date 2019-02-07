ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко пояснив необхідність змін до Конституції по курсу в ЄС та НАТО

Новини » Політика    07.02.2019 - 12:13
Порошенко пояснив необхідність змін до Конституції по курсу в ЄС та НАТО
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, НАТО - це про безпеку українців та верховенство права

Зміни до законодавства щодо закріплення у Конституції курсу на членство України в НАТО та Євросоюз необхідні, адже відповідний курс забезпечить безпеку громадян. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Верховній раді,  передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, НАТО - це про безпеку українців та верховенство права.

"Дуже важливо, що НАТО - це про безпеку. Про безпеку громадянина, безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод, верховенство права. Це те, що сьогодні нас об’єднує щодо змін до законодавства та проведення реформ у нашій країні . Наголошую, що це також пов’язано зі вступом до ЄС. Відповідальність України, критерії, які необхідні для членства. Це, в тому числі, і захист стандартів життя українського громадянина. Реформи - це означає захист людей", - прокоментував глава держави.

Нагадаємо, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. За його прийняття проголосували 334 нардепа.

Як писало РБК-Україна, Порошенко підкреслив, що завдання щодо вступу України в НАТО і Європейський союз для нашої держави є реальним.

Додамо, глава держави не виключав, що Росія спробує зірвати голосування за закон у парламенті.

Порошенко назвав завдання щодо вступу в НАТО і ЄС реальним Рада внесла зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО
Новини України ЕвросоюзНАТОКонституция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся