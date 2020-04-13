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Порошенко звинуватив ДБР у розповсюджені неправди про події на Майдані

Новини » Політика     13.04.2020 - 10:00
Порошенко звинуватив ДБР у розповсюджені неправди про події на Майдані
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

На його думку, влада віддала ДБР на відкуп адвокату Віктора Януковича

Кримінальна справа проти Тетяни Чорновол - це намагання влаштувати судилище над учасниками Революції Гідності, а Державне бюро розслідувань (ДБР) стає інструментом цієї атаки. Про це на своїй сторінці у Facebook пише п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Порошенко також нагадує про перебіг подій на Майдані 18 лютого 2014 року і наголошує, що заява ДБР щодо цих подій неправдива.

"Революція Гідності почалася з розвороту нашої країни з дороги в Євросоюз до Росії та звірячого побиття студентів-євромайданівців 30 листопада 2013. Далі був ще жорстокіший розгін активістів і журналістів 1 грудня. Перед новим роком 2014-го мало не до смерті побили Тетяну Чорновіл, а вже в січні убили Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Юрія Вербицького. 18 лютого 2014 справжнє побоїще у Маріїнському парку почалося не по обіді, а вранці. Я теж там був. Допомагав пораненим, яких били тітушки та розстрілювали беркутівці", - написав Петро Порошенко.

На його думку, влада віддала ДБР на відкуп адвокату Віктора Януковича.

"Фактичним керівником Державного бюро репресій, як називають його в народі, є Бабіков, який отримував гроші від свого "ростовського" клієнта. Тому кримінальна справа проти Тетяни Чорновол - це спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких тримається наша незалежність. Це - намагання влаштувати російське судилище над ВСІМА учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні до тих, хто підвозив дрова чи їжу. Це - ознака реваншу. Це - спроба переписати історію під диктовку Кремля", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 10 квітня у Чорновіл пройшли обшуки в рамках справи про загибель людини в ході пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану.

Пізніше стало відомо, що їй вручили підозру в умисному вбивстві співробітника офісу Партії регіонів Володимира Захарова, який числиться в списку героїв Небесної сотні. Сама Чорновіл підтверджує, що підпалювала будівлю, але не причетна до загибелі чоловіка.

У ДБР розповіли обставини підпалу, в якому підозрюють Чорновол Комітет ВР розгляне пропозицію Порошенка щодо страхування медпрацівників
Новини України Порошенко ПетроТетяна ЧорноволДБРМайдан
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