Порошенко обговорив із Столтенбергом співпрацю України та НАТО

Петро Порошенко провів зустріч із Єнсом Столтенбергом

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопросы сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом на ближайший период. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Так, встреча состоялась в Мюнхене, и стала первой после принятия Украиной решения о закреплении курса на членство в ЕС и НАТО.

"Сегодняшняя встреча с Генеральным секретарем была первой после поддержания Верховной Радой предложений президента относительно изменений в Конституцию Украины в части НАТО и ЕС. И уже в этих новых реалиях мы обсудили с Йенсом Столтенбергом, Генеральным секретарем НАТО, те направления, которые будет иметь Украина в сотрудничестве с НАТО на ближайшие годы", - сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что обсуждались вопросы от кибербезопасности до мощностей оборонительного оружия Украины.

"Речь идет об амбициях относительно плана действий относительно членства, речь идет о ежегодных национальные\х программах, речь идет о развитии сотрудничества на двустороннем уровне по повышению безопасности во всех направлениях – начиная от кибербезопасности и заканчивая мощностями оборонительного оружия", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада в четверг, 7 февраля, приняла изменения к Конституции, официально закрепив в ней курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО.