Порошенко обговорив з послом Латвії ситуацію на Донбасі та події у Білорусі

Голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом. Сторони детально обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та події у Білорусі.

Про це повідомляє сайт політсили.

"Нас непокоїть, що зараз через COVID, через окремих представників української влади місце України в порядку денному Європейського союзу, місце агресії проти України з боку Російської Федерації на безпековому порядку світу Росія намагається розмити. І для нас це абсолютно неприйнятно. Для нас абсолютно чітка і принципова позиція - Росія має вивести війська, Росія має звільнити територію Донбасу, територію Криму. І коли дехто не вірить - я завжди наводжу приклад Латвії й балтійських країн - коли ти віриш, що вдасться відстояти власну незалежність, це можна зробити, якщо займати тверду позицію", - сказав Порошенко.

Порошенко закликав до консолідації міжнародних зусиль для забезпечення відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, а також зміцнення санкційної політики проти Кремля.

Він також звернув увагу на важливість розслідування обставин зриву т.зв. операції "вагнерівців", оскільки це має вагоме значення і для триваючих судових процесів проти РФ у міжнародних судових інстанціях.

Крім того, сторони наголосили на важливості недопущення втручання Росії у справи Білорусі, що в іншому разі має мати серйозні санкційні наслідки для агресора.

Своєю чергою, Порошенко висловив застереження проти повернення України до часів політично вмотивованих судових рішень та переслідувань політичних опонентів, й висловив занепокоєння у зв’язку з позбавленням ліцензії на мовлення радіо "Прямий FM".

"Для Латвії, для Європи потрібна демократична сильна незалежна європейська Україна. Це наша мета. Ви знаєте також про принципову позицію Латвії щодо вашого членства у Європейському Союзі, ми це підтримуємо, розуміємо важливість Угоди про Асоціацію. Ми створили безвізовий режим. Ми залишаємось дуже надійними партнерами і треба зміцнювати цю співпрацю", - наголосив Юріс Пойканс.

Також посол Латвії поінформував про наміри латвійської сторони відкрити своє Почесне консульство у Слов’янську (Донецька область).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України ініціював переговори з російською стороною після обстрілів на Донбасі, в результаті яких українська армія зазнала втрат. Дата розмови поки невідома.

Очікується, що на нормандській зустрічі на рівні політичних радників Україна підніме питання загострення на Донбасі.