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Порошенко обговорив з послами країн G7 і ЄС в Україні безпекову ситуацію в регіоні

Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "Групи семи" та ЄС в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Докладно обговорено триваючі зусилля із забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також безпекову ситуацію в регіоні, передусім у світлі концентрації російських військ вздовж державного кордону України.

Важливу увагу надано внутрішній ситуації в Україні та очікуваному прогресу на шляху необхідних реформ, у тому числі забезпеченню верховенства права, гарантуванню незалежної діяльності антикорупційних органів, свободи засобів масової інформації та зміцнення стійкості державних інститутів.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду багаторічну міжнародну єдність і солідарність з Україною у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Домовлено продовжувати координувати підходи з питань взаємного інтересу.

Як повідомлялось, 19-21 листопада 2021 року п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко здійснив візит до Канади для участі в міжнародній безпековій конференції у Галіфаксі, яка зібрала в офлайн-форматі більше 300 політиків та впливових експертів з питань зовнішньої та безпекової політики з усього світу.

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Петро Порошенко