Порошенко обговорив з послами країн G7 і ЄС в Україні безпекову ситуацію в регіоні

Докладно обговорено триваючі зусилля із забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також безпекову ситуацію в регіоні, передусім у світлі концентрації російських військ вздовж державного кордону України.

Важливу увагу надано внутрішній ситуації в Україні та очікуваному прогресу на шляху необхідних реформ, у тому числі забезпеченню верховенства права, гарантуванню незалежної діяльності антикорупційних органів, свободи засобів масової інформації та зміцнення стійкості державних інститутів.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду багаторічну міжнародну єдність і солідарність з Україною у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави.

Домовлено продовжувати координувати підходи з питань взаємного інтересу.