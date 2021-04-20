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Порошенко обговорив з послами G7 та ЄС безпекові питання

Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність"Петро Порошенко обговорив з послами країн "Великої сімки" та Європейського союзу безпекові питання та протидію пандемії коронавірусу.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії", - написав Порошенко.

За його словами, важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії. Водночас він переконаний, що Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху.

Порошенко також зазначив, що представив план "Євросолідарності" щодо протидії коронавірусу та розраховує на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Петро Порошенко провів переговори з президентом "Європейської народної партії", колишнім президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

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Новини України Порошенко ПетроG7Евросоюз
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