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Порошенко обговорив з послами G7 та ЄС ситуацію в Україні

Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів зустріч з послами країн "Групи семи" та ЄС в Україні, яка відбулася за головування США у групі. Під час розмови сторони обговорили чимало питань взаємного інтересу.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

Зокрема, зазначається, що сторони обмінялись думками щодо результатів місцевих виборів в Україні, які відбулись 25 жовтня 2020 року.

Порошенко відзначив, що його партія досягла позитивних результатів у багатьох областях і буде представлена в усіх обласних радах по всій Україні.

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Важлива увага була приділена конституційній кризі, спричиненій рішенням Конституційного Суду України щодо антикорупційного законодавства. Сторони домовились, що вихід із кризи слід шукати без зволікань, на засадах об’єднання всіх сторін в інклюзивному діалозі, поваги до верховенства права.

Порошенко підкреслив важливість виконання Мінських домовленостей та подякував партнерам за підтримку ініціативи України щодо розбудови міжнародної платформи з деокупації Криму.

Він також висловив вдячність за допомогу Україні з боку країн "Групи семи" та ЄС у питанні боротьби з коронавірусом.

Сторони наголосили на потребі продовження реформ в Україні з особливим акцентом на реформі правосуддя, боротьбі з корупцією, включно з гарантіями незалежності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також верховенстві права та забезпеченні свободи ЗМІ, а також домовились продовжувати цей діалог в інтересах України та міжнародної єдності та солідарності з нашою державою.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко запропонував президенту спільно шукати правовий вихід з конституційної кризи.

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