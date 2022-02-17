Порошенко про обстріли на Донбасі: це ще один доказ злочинів РФ

"Глибоко шокований сьогоднішніми обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури на Донбасі з боку російських окупаційних сил, що несли реальну загрозу людським життям, у першу чергу дітям", - написав він.

За його словами, це не лише провокація.

"Закликаю українську владу та міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на цей зухвалий терористичний акт з боку агресора, що вкотре підтверджує справжню злочинну сутність російської влади та її маріонеток", - наголошує п’ятий президент.

Порошенко підкреслив, що цей злочин проти людства має отримати гідну відповідь у вигляді посилення санкцій проти Кремля та стати ще однією сторінкою доказової бази злочинів Росії на території України у рамках міжнародних судових інстанцій, у тому числі у Міжнародному суді ООН.