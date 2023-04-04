Порошенко обсудил с послом Евросоюза ускорение членства Украины в ЕС

Пятый президент Петр Порошенко во время встречи с послом ЕС в Украине Матти Маасикасом обсудил совместные действия по победе над российским агрессором и усилению политической, военной и экономической устойчивости Украины, а также перспективы послевоенного восстановления нашего государства и ускорения процесса обретения членства Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.