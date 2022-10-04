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Порошенко обсудил с членами британского правительства членство Украины в НАТО и поставку оружия для ВСУ

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Вторник 04 октября 2022 19:42
Порошенко обсудил с членами британского правительства членство Украины в НАТО и поставку оружия для ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко, участвующий в Конференции Консервативной партии Великобритании в Бирмингеме, обсудил с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли ужесточение санкций против российских олигархов и наращивание военной помощи ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы обсудили пути наращивания военной помощи Украине в контексте потребностей ВСУ. А также важность введения адских санкций против России и российских олигархов, имеющих имущество в Великобритании", - сообщил Порошенко.

Он также убежден, что членство Украины в НАТО станет важной составляющей Формулы победы над путинским режимом и весомым элементом стратегии депутинизации Европы и мира.

Порошенко также встретился с Государственным секретарем по вопросам оборонных закупок Минобороны Великобритании Алеком Шелбруком.

"У него был содержательный разговор с новоназначенным Государственным секретарем по вопросам оборонных закупок Министерства обороны Великобритании Алеком Шелбруком. Обсудили неотложные потребности украинских Вооруженных сил для проведения эффективного контрнаступления против российских войск и освобождения всех временно оккупированных территорий Украины. В который раз призвал Великобританию и призвал Великобританию лоббировать увеличение помощи со стороны других западных союзников", - написал Порошенко.

Он также призвал поддержать Украину на пути членства в НАТО.
"Думаю, что британские партнеры должны инициировать специальную резолюцию ПА НАТО в поддержку заявки Украины", - подчеркнул Порошенко.

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