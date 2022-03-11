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Порошенко: об’єднання зусиль влади та опозиції зруйнувало розрахунок Путіна на внутрішній розбрат

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П'ятниця 11 березня 2022 20:59
Порошенко: об’єднання зусиль влади та опозиції зруйнувало розрахунок Путіна на внутрішній розбрат Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Об’єднання зусиль влади та державницької опозиції в Україні зруйнувало розрахунок Путіна на внутрішній розбрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю п'ятого президента Петра Порошенка.

"Ми зробили Путіну великий сюрприз. Ми мали декілька зустрічей з президентом Зеленським, ми домовилися зараз, що ми будемо виступати єдиним фронтом. Я думаю, що це абсолютно адекватна і правильна поведінка, коли всі українці зараз є не президентом, міністром, лідером парламентської фракції чи партії, чи робітником, чи працівницею - ми всі зараз солдати, які мають захищати Україну. Ми всі рівні. І на плечах усіх лежить спільна відповідальність за Україну", - вважає Порошенко.

На його думку, українці здивували Путіна зламом бліцкригу. Також українці здивували світ.

"Ще декілька днів тому генерали НАТО стверджували про те, що українці протримаються не більше 72 годин. Потім, коли українські Збройні Сили, які були створені з 2014 року і продемонструвати унікальні здібності, як одна із найкращих армій світу, вони не тільки здивували, а й об’єднали світ. Я хочу сказати, що Україна ніколи не здасться. Україна ніколи не забуде. І ніколи не простить те, що російсько-фашистські загарбники робили і роблять в Україні. В Путіна не залишиться жодного іншого виходу, як забратися геть з України", - резюмував Порошенко.

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