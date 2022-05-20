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Порошенко: жодної більше "Дружби" з путінською Росією

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П'ятниця 20 травня 2022 15:11
Порошенко: жодної більше "Дружби" з путінською Росією Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Продовжувати сплачувати Москві за нафту і газ є помилкою, що може призвести до безпрецедентних наслідків для Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю п'ятого президента Петра Порошенка для Politico.

"У деяких західних колах підхід щодо "звичайних справ" з Росією був завжди затребуваний - головним чином через залежність від нафти і газу, що примушувало тих, хто приймають рішення, до дружби з кремлем "за розрахунком". А тоді сталося вторгнення в Україну, а пізніше й Буча та Маріуполь, і, здавалося б, це мало допомогли змінити цей підхід раз і назавжди", - написав Порошенко.

Однак щоразу, коли на сцену виходять російські нафта і газ, все одно щось завжди ламається. Путіну знову дозволяють викрутитися, а європейці і далі продовжують платити близько 1 мільярда євро щодня за забарвлені кров’ю нафту і газ Росії, оплачуючи таким чином фізичне знищення моєї країни, додає Порошенко.

"Це і є помилка. Адже колективний Захід ніколи не буде відчувати себе в повній безпеці і мирі, якщо Росію не зупинити і не перемогти в Україні ще сьогодні", - наголосив політик.

На його думку, потрібен перший крок, і чому б не розпочати з російського нафтопроводу "Дружба", який бере свій початок ще у 1960-х роках.

"Побудований для перекачування радянської нафти в Угорщину, Чеську та Словацьку Республіки, Польщу та Східну Німеччину, цей нафтопровід і нині залишається символом російського імперіалізму. Він і далі несе до Європи тонни нафти. Було б бажання - можливості знайдуться. Альтернативи є завжди. А тому зупинення трубопроводу "Дружба" стало б тим, що здатне змінити правила гри у війні, яку Путін веде проти України та Заходу", - резюмував він.

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