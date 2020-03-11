Порошенко: нема жодних підстав ревізувати мовний закон

фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко відреагував на ініціативу розглянути зміни у мовний закон

Закон про функціонування української мови, ухвалений під час президентської каденції Петра Порошенка, забезпечує широку свободу громадянам України та не потребує жодної ревізії. Про це написав на своїй сторінці у Facebook п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Наш закон виважений, збалансований, захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами. Наша команда дуже делікатно врегулювала це питання. Нема жодних підстав і потреби, аби "Слуги народу" ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер", - написав Порошенко.

Нагадаємо, 11 березня спікер Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що Верховна рада розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної. З цього питання є відповідні законопроекти.

Раніше повідомлялося, що закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня. Відповідно до перехідних положень, деякі норми мовного закону набрати чинності з відстрочкою.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерстві освіти заявляли, що для угорських шкіл буде підвищена підготовка вчителів української мови. Також підручники будуть адаптовані для вивчення української мови в угорських школах.