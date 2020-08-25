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Порошенко: незалежна Білорусь - це питання національної безпеки України

Київ , Вівторок 25 серпня 2020 09:41
Порошенко: незалежна Білорусь - це питання національної безпеки України
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Порошенко переконаний, зараз відбувається повзуча анексія Білорусі з боку Росії

Відсутність чіткої позиції українського керівництва щодо подій у Білорусі шкодить не лише іміджу нашої держави, але й загрожує національній безпеці.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час телемарафону в ефірі українських телеканалів.

"Мені здається, що українське керівництво ще знаходиться у виборчих перегонах. У міжнародній політиці так не можна, є принципи. Є жахлива загроза, що Україна знову повертається в сумновідомі часи багатовекторності. Ні. На двох стільцях сидіти не можна. Ми йдемо до Європи? Приймайте європейські принципи свободи і демократії, в тому числі виборчого процесу. Якщо вибори не відповідають критеріям ОБСЄ – скажіть про те, що вибори нечесні. Ми не говоримо, хто має бути президентом, бо це справа виключно білоруського народу, це не справа Європи, Штатів чи Росії. Але ми говоримо, що стандарти виборів мають відповідати принципам демократії, волевиявлення", - наголосив Порошенко.

На думку Порошенка, мова йде про національну безпеку нашої держави.

"У нас майже 2 тис. км спільного кордону. І якщо Білорусь буде анексована Російською Федерацією, це буде означати, що і в Чернігові, і в Житомирі на наших кордонах будуть стояти російські окупаційні війська. І до Києва, і до західних кордонів України це буде 100 -150 км. І це точно не відповідає національним інтересам України. Тому наша позиція - ми за те, щоб Білорусь зберегла свою незалежність, свій суверенітет", - додає Порошенко.

Він переконаний, зараз відбувається повзуча анексія з боку Росії, і може перешкодити цьому білоруський народ.

"І те, що 200-300 тисяч по всій країні, не боячись звірячого нападу ОМОНу, абсолютно божевільних дій силовиків, люди вийшли на вулицю і захищають демократію – хочу наголосити, кожен білорус це робить в тому числі в національних інтересах України. Бо в наших інтересах суверенна, незалежна, бажано європейська, але точно демократична держава", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, Білорусь проведе військові навчання на кордоні з Литвою; військові навчання були анонсовані після початку акцій протесту в країні.

Крім того, Лукашенко перевів у повну боєготовність основні сили білоруської армії нібито через напруженість на західному кордоні.

Напередодні Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно; білоруський президент був занепокоєний ситуацією у Литві та Польщі.

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