Порошенко: необхідно збільшити кількість тестувань на коронавірус

Парламент має законодавчо забезпечити масове тестування на коронавірус, інакше карантинні обмеження будуть не тільки неефективними, а й згубними для економіки, малого та середнього бізнесу. Про це заявив лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко під час засідання профільного комітету парламенту, передає РБК-Україна.

Також Порошенко закликав підтримати на позачерговому засіданні Ради законопроект 3380.

"Законопроект, який нами був внесений в порядок денний позачергового засідання - про вдосконалення системи тестування. Прошу, щоб ми його розглянули й прийняли в першому читанні та в цілому. Я вже дав доручення, ми зв’язалися для того, щоб визначити, в яких саме областях потребують встановлення автоматичних лабораторій. Знайдені дві автоматичні лабораторії, які не потребують високої кваліфікації лаборантів. Поки що пропонується, щоб це були Чернівецька, або Тернопільська, або Івано-Франківська області. Ми готові повністю віддати це на розсуд головного санітарного лікаря або міністерства охорони здоров’я. Я також закликаю, щоб спільними зусиллями ми виконали рекомендацію ВООЗ. Є лише три доведених рекомендації з подолання коронавірусу. Перша - це тести. Друга - тести. І третя - це тести", - сказав Порошенко.

Порошенко переконаний, треба перейти на тотальне тестування і ізолювати людей, які захворіли.

"І спокійно відновлювати економіку, відновлювати нормальне життя, відновлювати соціальну політику тим, хто зберіг здоров’я і хто захищений через наші ефективні спільні дії, а не лише влади", - додав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, нардепи розглянуть на позачерговому засіданні Ради законопроекти про страхування медиків, які працюють з COVID-19 та підвищення спроможності системи охорони здоров'я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби.

Зазначимо, нещодавно Рада підтримала законопроект №3279-д про зміни до державного бюджету на 2020 рік, в якому передбачені додаткові виплати медикам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада збереться на позачергове засідання 7 травня на вимогу 157 нардепів. У ході засідання нардепи розглянуть законопроекти про соціальний захист медиків.