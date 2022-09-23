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Порошенко: нет никакого "референдума" - есть фарс, чтобы оправдать безумие Путина

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 19:26
Порошенко: нет никакого "референдума" - есть фарс, чтобы оправдать безумие Путина Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Псевдореферендум на временно оккупированных территориях Украины - это попытка оправдать безумие Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в интервью Corriere della Sera .

"Референдума нет. Есть фальшивка, шоу, чтобы попытаться легитимизировать безумие путина, сценарий оккупации. Происходящее сегодня следует назвать своим именем: фарс", - заявил Порошенко.

По его словам, ни один украинец не пойдет голосовать, украинцы ненавидят Путина за те преступления российского вторжения, которые они увидели.

"Если вы хотите знать, что чувствуют люди на оккупированных территориях, нужно уехать начиная с Бучи, Бородянки и заканчивая только что освобожденным Изюмом. Люди только и ждут наказания за это варварство. Что Путин будет делать с этим фарсом? Ничего. Это так, если бы завтра он заявил, что Сицилия, Неаполь, Флоренция, Аляска или страны Балтии - это Россия. Это ничего не изменит и не остановит украинские войска", - констатировал Порошенко.

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