RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко назвал профанацией законопроект об отборе судей Конституционного суда

Фото: пятый президент Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал народных депутатов не поддерживать законопроект об отборе судей Конституционного суда. По его мнению, проект превращает независимую процедуру в профанацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко с трибуны Верховной рады.

"Сегодня мы решаем вопрос нашего членства в Евросоюзе. И поэтому качество законопроектов должно быть абсолютно безупречным. Мы должны говорить не только о суверенитете, а о нашем будущем членстве в ЕС, куда стремятся двигаться 90% украинцев", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, сейчас мы рискуем получить профанацию конкурсов, экспертов и совещательный голос, не приближающий Украину к Европейскому Союзу.

"Жаль. Я подчеркиваю, что мы должны вернуться к нашему законопроекту. Хотя бы рассматривать его как альтернативный. Дать возможность народным депутатам самим выбирать лучшую форму, а не ориентироваться только на безымянный офис. Я уверен в том, что это бы гарантированно привело к принятию законопроекта, который обеспечил бы движение в Европу. За этот законопроект фракция "Европейская солидарность" как за профанацию голосовать не будет", - подчеркнул Порошенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоКонституционный суд Украины