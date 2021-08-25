Порошенка названо найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики

Так, опитування серед 100 експертів проводилося в період з 16 по 20 серпня.

На думку експертів найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики є саме Порошенко - так вважає 75 опитаних.

На другому місці Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. Третій Леонід Кравчук (5 голосів), четвертий - Володимир Зеленський (4 голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.

При цьому найбільшою перемогою у зовнішній політиці експерти назвали укладання угоди про Асоціацію між Євросоюзом та Україною - за це віддали голоси 45 експертів. Ще 24 експерти виділили як перемогу отримання "безвізу" із країнами ЄС.