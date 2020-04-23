У Порошенка назвали голосування за закон про банки спектаклем

Фото: Олег Синютка (eurosolidarity.org)

Фракція "Європейська солідарність" закликає владу прийняти політичне рішення щодо цього закон

Затягування з ухваленням так званого "антиколомойського" закону, який забороняє повертати націоналізовані активи колишнім власникам збанкрутілих банків - це політичний спектакль на користь олігарха Ігоря Коломойського. Про це заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність Олег Синютка в ефірі телеканалу "Прямий", передає РБК-Україна.

Синютка звернув увагу, що порядок денний завтрашнього позачергового засідання парламенту містить цілу низку не термінових питань. При цьому ухвалення закону, який необхідний для отримання фінансової програми від МАФ, постійно відкладається.

"Ми є свідками великої театральної вистави, яка стосується персони Коломойського. І в цій виставі завтра буде проходити черговий акт. Влада, і в першу чергу президент Зеленський не може визначитися – чи вони з українським народом - чи вони з олігархом Коломойським. Оскільки цієї визначеності немає дотепер, то ми є учасниками та свідками оцих тривалих позачергових надзвичайних засідань парламенту", - зазначив Олег Синютка.

Він також нагадав, що фракція "Європейська солідарність" буде все робити для того, щоб банківський закон був ухвалений якнайшвидше.

"Чому це все затягується? Тому що у влади немає політичної волі приймати цей закон якнайшвидше. Оці всі 16 тисяч правок - ну давайте чесно скажемо, хто їх писав? Їх писали або сьогоднішні представники фракції "Слуга народу", або ті, кого президент Зеленський привів у парламент, і вони вийшли з фракції "Слуга народу". Тобто це є внутрішня кухня влади, від якої потерпає все українське суспільство", - нагадав Олег Синютка.

У Порошенка закликають владу прийняти політичне рішення щодо цього закону. Синютка також підтвердив, що є декілька варіантів, прийнятних з точки зору регламенту та Конституції, щоб пройти процедуру та ухвалити цей закон.

"Чому ми пішли варіантом, який дасть можливість олігархам оскаржувати це питання в суді - у Верховному суді, в Конституційному суді, це риторичне запитання. Без цього закону і так слабка українська економіка буде ще слабшою. Надзвичайно мізерні соціальні виплати ще зменшаться", - резюмував Синютка.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Комітет Верховної ради з питань фінансів у понеділок, 27 квітня, завершить розгляд правок, внесених у законопроект про банківську діяльність, необхідний для кредитування Міжнародного валютного фонду.

21 квітня фінансовий комітет ВР почав розгляд законопроєкту про банки в другому читанні. Розгляд законопроєкту був єдиним питанням порядку денного парламентського комітету.

Крім того, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що закон про банки Рада зможе розглянути у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни до регламенту парламенту.