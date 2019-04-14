Порошенко назвав свої дії у разі перемоги Зеленського

На дебатах Петро Порошенко заявив, що буде поважати вибір народу в разі перемоги Володимира Зеленського. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Порошенко прокоментував, чи готовий він підтримати Зеленського в разі його перемоги.

"Його запрошували для того, щоб він хоч щось розповів...як він бачить продовження курсу реформ Петра Порошенка, якщо він, не дай Бог, буде обраний. Але це буде вибір українського народу, і я його буду поважати", - заявив він.

Він також заявив, що ніколи не говорив про знак рівності між президентом Росії Володимиром Путіним і кандидатом Зеленським.

"Я хотів лише нагадати слова Путіна про те, що для нього будь-президент України, крім Порошенка, - це його мрія. І тому Україна потребує сильного президента", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко роз'яснив позицію по дебатам 19 квітня.

"Я як законослухняний громадянин і кандидат в президенти 19 квітня о 20:00 точно буду в студії "Суспільного" для проведення дебатів, як це передбачено українським законодавством", - зазначив він.

На НСК "Олімпійський" президент також заявив, що звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка, якого запідозрили у державній зраді.