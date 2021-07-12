Порошенко назвав суд над генералом Павловським "ганьбою"

Суд над бойовим генералом Павловським, проти якого в Росії порушені кримінальні справи за захист України, - системне переслідування з боку влади українських генералів, волонтерів та активістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка під час погоджувальної ради.
"Триває судилище над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським. Саме за знищення російських військ проти нього в Росії порушена кримінальна справа, що робить Павловському честь", - заявив Порошенко.
На його думку, справа є політично вмотивованою.
"Як і справи багатьох інших генералів, які розсипалися - генерала Марченка, генерала Шевчука, генерала Назарова. І не тільки генералів - Ріффмастера із Сил спеціальних операцій, депутата Федини, Марусі Звіробій", - додав Порошенко.
Нагадаємо, у понеділок, 12 липня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони у справі про постачання неякісної військової техніки до Збройних сил України Ігорю Павловському. Екс-посадовця заарештували з правом внесення застави.
Раніше Олександр Турчинов заявляв, що суд над генералом Ігорем Павловським та керівником заводу "Кузня на Рибальському" Валерієм Шандрою - політично вмотивований.