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Порошенко назвав головне завдання уряду

Новини » Політика    05.02.2019 - 18:25
Порошенко назвав головне завдання уряду
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

За його словами, головним завданням є подолання бідності

Президент України Петро Порошенко назвав подолання бідності головним завданням уряду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Нам довелося проводити децентралізацію, нам довелося зробити спільними зусиллями президента, прем'єра, громаду справжніми господарями на своїй території. І ніхто навіть не думає зараз втручатися в повноваження територіальної громади. Хочу нагадати, що це робилося в момент російської агресії, коли ставало під питання саме існування України як суверенної, незалежної держави. І наша задача була в 2014-2015 роках - зберегти державу. І хочу підкреслити, що ми всі єдиною командою виконали це завдання", - заявив Порошенко під час виступу на щорічному прийомі компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні.

Тепер, за словами президента, не знімаючи з порядку денного питання безпеки і оборони держави, іншим завданням є подолання бідності, створення потужного попиту всередині України.

Президент зазначив, що успіх подолання бідності визначить подальшу соціальну, економічну і політичну перспективу, в тому числі і тимчасові рамки для реалізації європейського вибору українців.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що бідність більшості українців є прямою загрозою національній безпеці країни.

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