Порошенко назвав дату повернення в Україну

П'ятий президент України Петро Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня. Він має намір зустрітися з генеральним прокурором та прийти до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Порошенка у Facebook.

"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом", - повідомив він.

Як зазначив Порошенко, він планує повернутися "не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії, від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані".