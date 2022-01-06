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Порошенко назвав дату повернення в Україну

Автор: Олександр Білоус

П'ятий президент України Петро Порошенко планує повернутися в Україну 17 січня. Він має намір зустрітися з генеральним прокурором та прийти до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Порошенка у Facebook.

"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з’явитися у суді та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом", - повідомив він.

Як зазначив Порошенко, він планує повернутися "не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії, від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані".

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО.

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Петро Порошенко