Порошенко назвав дату початку виплати субсидій

Виплата субсидій у готівковій формі стартує 4 березня

Выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Петра Порошенко.

По его словам, уже с 4 марта получатели субсидий начнут получать денежные средства. Он также назвал это "значительным шагом в борьбе с бедностью", в первую очередь, в отношении малообеспеченных слоев. Президент подчеркнул, что 70% получателей субсидий - это пенсионеры.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность правительству за инициативу установить счетчики тепла за счет НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

Отметим, министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что субсидия будет выплачиваться одновременно с пенсией. Он также отметил, что фактически субсидия превращается в социальную помощь.