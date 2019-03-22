Порошенко назвав число попереджених терактів в Україні за 5 років

Президент Петро Порошенко заявив, що за п’ять років Служба безпеки України попередила понад 230 терактів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Президент зазначив, що за цей час з незаконного обігу було вилучено понад 960 тис. вибухових пристроїв.

"СБУ по праву може пишатися своїми здобутками за 5 воєнних років: попереджено понад 230 терористичних актів; викрито та засуджено, у тому числі за державну зраду, 341 особу; вилучено з незаконного обігу 8 тис. одиниць зброї, понад 960 тис. вибухових пристроїв, 10 тон вибухівки", - підкреслив він.

За словами Порошенка, на рахунку СБУ за минулий рік - припинення діяльності кількох агентурних мереж, що були створені російською військовою розвідкою. Також було установлено понад 150 членів терористичних організацій «ДНР»/ЛНР, більше третини з яких затримано.

Нагадаємо, спецслужби РФ готували теракт у метро Харкова. Так, СБУ запобігла теракту в харківському метро. За даними слідства, російські спецслужби завербували жителя Харкова для виконання теракту на одній зі станцій метро.

Передбачається, що вибух повинен був привести до численних жертв і дестабілізації напередодні президентських виборів.

Як писало РБК-Україна, поліція посилить заходи безпеки під час виборчої кампанії через загрозу терактів.