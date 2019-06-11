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Порошенко назвав чіткі завдання своєї партії

Новини » Вибори 2019    11.06.2019 - 12:12
Порошенко назвав чіткі завдання своєї партії
Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

"Європейська солідарність" чітко визначила ключові завдання

Команда "Європейської солідарності" чітко визначила ключові завдання, з якими вона йде на вибори до Верховної ради. Про це лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Завдання перше – це звільнити від російської окупації анексований Крим і захоплені території Донбасу. Ми маємо абсолютно чітку стратегію, яка базується на міжнародному праві і національних інтересах України. Цей план був напрацьований протягом 5 попередніх років, і ми твердо переконані, що сьогодні такі можливості перед Україною відкриваються", – наголосив Порошенко.

Ще одне ключове завдання, за словами Порошенка, – це створення умов для досягнення Україною критеріїв вступу до Європейського Союзу.

"Позиція третя – це забезпечення реалізації щорічної Національної програми співпраці з НАТО. Ми чітко знаємо дату – 2023 рік, коли Україна має відповідати критеріям і забезпечити підписання Плану дій щодо членства в НАТО", – переконаний лідер партії.

Наступне завдання – це потужний розвиток економіки. За словами Порошенка, під час його президентської каденції у сферах його прямої конституційної відповідальності Україна досягла значних успіхів, тож ефективність його команди доведена реальними досягненнями.

"Ми побудували нову армію, ми забезпечили світову коаліцію солідарності з Україною. Зараз ми твердо переконані, що ми здатні забезпечити рішучі зміни в економіці", – зазначив Порошенко.

"І не допустити реваншу. За оцінками всіх міжнародних експертів за останні 5 років зроблено більше, ніж за чверть століття до нас.  І сьогодні ми маємо захистити Україну і захистити ці реформи. Захистити те, що забезпечує фундамент державності, захистити інституціональні позиції, які були створені. Йдеться і про українську мову. Політичні сили, які представляють п’яту колону Російської Федерації, вже планують зруйнувати закон про мову. Ми маємо стати на захист.

Вони планують забезпечити руйнацію створеної української церкви. Вони вже збираються зруйнувати люстрацію – відповідальність тих, хто причетний до загибелі наших бойових побратимів під час Революції гідності. Ми маємо її захистити", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що команда "Європейської солідарності" буде захищати реформу децентралізації, декомунізацію, здобуття енергетичної незалежності від Росії і досягнення у поліпшенні інвестиційного клімату.

"Ми крок за кроком рухалися вперед з 153 до 71 місця в рейтингу Doing Business і зараз рішуче налаштовані рухатися далі", – зазначив Порошенко.

За його словами, команда партії "Європейська солідарність" об’єднана спільними цінностями – це люди, які люблять Україну, є небайдужими і не словом, а ділом захищали державність у найважчі часи.

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