Порошенко назвав п'ять пріоритетів, які привернуть мільярдні інвестиції

Агропромисловий комплекс, IT, машинобудування, туризм, логістика можуть дати поштовх українській економіці

Президент Украины Петр Порошенко назвал стратегические приоритеты секторов экономики, которые могут привлечь миллиардные инвестиции и создать сотни тысяч рабочих мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время выступления на форуме "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем" Порошенко очертил главные направления экономической стратегии развития Украины на ближайший период.

По его словам, ответственная экономическая стратегия диктует необходимость "четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции".

"К таким секторам я отношу агропромышленный комплекс, IT, машиностроение, туризм, логистику", - подчеркнул президент.

Порошенко напомнил, что уже за эти пять лет "Украина вышла на первые места во многих видах сельскохозяйственной продукции, однако настоящее лидерство возможно лишь при условии, что экспорт переработанной продукции будет значительно превышать экспорт сырья".

Глава государства подчеркнул, что украинский IT-сектор сейчас уже обеспечивает почти 4% ВВП, дает работу около 150 тысячам украинцам. Ожидается, что в ближайшие два года эта цифра возрастет до 200 тысяч.

Он отметил, что Украина "должна сделать ставку на высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью" и подчеркнул, что "традиционно в Украине сильными были и авиастроение, и космическая отрасль, судостроение, военно-промышленный комплекс".

Глава государства отметил, что превращение Украины в транспортно-логистический хаб Европы нуждается в модернизации транспортной инфраструктуры.

По его словам, перечисленные пять стратегических приоритетов дадут мощный толчок нашей экономике.

"Под них можно привлечь миллиарды долларов инвестиций. Их реализация создаст десятки тысяч малых предприятий, сотни тысяч рабочих мест с достойной оплатой и снизит уровень рабочей эмиграции", - подытожил Порошенко.

Напомним, форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого президент Украины Петр Порошенко объявил о своем участии в выборах-2019, прошел сегодня в Международном выставочном центре в Киеве.