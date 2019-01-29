Порошенко назвав п'ять пріоритетів, які привернуть мільярдні інвестиції

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Агропромисловий комплекс, IT, машинобудування, туризм, логістика можуть дати поштовх українській економіці

Президент України Петро Порошенко назвав стратегічні пріоритети секторів економіки, які можуть залучити мільярдні інвестиції і створити сотні тисяч робочих місць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Під час виступу на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" Порошенко окреслив головні напрями економічної стратегії розвитку України на найближчий період.

За його словами, відповідальна економічна стратегія диктує необхідність чітко визначити пріоритети і зробити акцент на тих секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції".

"До таких секторів я відношу агропромисловий комплекс, IT, машинобудування, туризм, логістику", - підкреслив президент.

Порошенко нагадав, що вже за ці п'ять років Україна вийшла на перші місця в багатьох видах сільськогосподарської продукції, однак лідерство можливо лише за умови, що експорт переробленої продукції буде значно перевищувати експорт сировини".

Глава держави підкреслив, що український IT-сектор зараз вже забезпечує майже 4% ВВП, дає роботу близько 150 тисяч українцям. Очікується, що в найближчі два роки ця цифра зросте до 200 тисяч.

Він зазначив, що Україна "повинна зробити ставку на високотехнологічні галузі з високою доданою вартістю" і підкреслив, що "традиційно в Україні сильними були і авіабудування, космічна галузь, суднобудування, військово-промисловий комплекс".

Глава держави зазначив, що перетворення України в транспортно-логістичний хаб Європи потребує модернізації транспортної інфраструктури.

За його словами, перераховані п'ять стратегічних пріоритетів дадуть потужний поштовх нашій економіці.

"Під них можна залучити мільярди доларів інвестицій. Їх реалізація створить десятки тисяч малих підприємств, сотні тисяч робочих місць з гідною оплатою та знизить рівень робочої еміграції", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", в рамках якого президент України Петро Порошенко оголосив про свою участь у виборах-2019, пройшов сьогодні в Міжнародному виставковому центрі в Києві.