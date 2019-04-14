Порошенко призначив Зеленському нову дату дебатів

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського можуть відбутися 15 квітня в ефірі ICTV. Про це на НСК "Олімпійському" заявив Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко в черговий раз зазначив, що зробить все для дебатів із Зеленським у ефірі "Суспільного". Він також закликав його прийняти участь в ефірі програми "Свобода слова".

"На завтра мене, так само як і вас, запросили на ефір ICTV "Свободу слова". Завтра, шановний Володимире Олександровичу, я буду там. Не бійтеся, дебати - це не страшно. Якщо ви сьогодні не встигли доїхати - приїжджайте завтра. У вас буде можливість розповісти громадянам про свої плани", - підкреслив Порошенко.

Зазначимо, президент заявив, що буде поважати вибір народу в разі перемоги Володимира Зеленського. Він додав, що ніколи не говорив про знак рівності між президентом Росії Володимиром Путіним і Зеленським.

Порошенко на НСК також розповів, що єдиним завданням Віктора Медведчука в контактній групі було звільнення українських заручників з окупованого Донбасу і Російської Федерації.