Порошенко: наркозалежна людина не може бути президентом

Людина, яка має наркотичну залежність, не може бути президентом України, верховним головнокомандувачем Збройних сил. Про це заявив чинний глава держави і кандидат у президенти України на виборах 2019 Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна" 7 квітня.

На думку Порошенка, така ситуація могла би стати надзвичайно великою загрозою для кожного українця, а також для національної безпеки. "І для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавленні обидва кандидата, в цьому зацікавлений кожен українець, який робить свідомий вибір рівно за два тижні", - наголосив Порошенко.

Він також додав, що кожен українець має отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо іншого кандидата у президенти Володимира Зеленського.

"Це їх право. А права українців треба шанувати і поважати", - сказав Порошенко.

Відповідаючи на питання щодо ініціативи Володимира Кличка про проходження перевірки кандидатами у президенти у Всесвітній антидопінговій агенції, Порошенко відзначив, що готовий це зробити.

Порошенко вважає надзвичайно важливим те, що найавторитетніша в світі міжнародна організація допінгового контролю, яка забезпечила виведення "на чисту воду" і російської допінгової агенції, і зняття Росії з більшості спортивних змагань, буде залучена до цього.

"Авторитет цієї організації взагалі не викликає жодного сумніву у жодного представника у всьому світі", - підкреслив кандидат.