Президент Макрон знає про Сенцова і наполягає на піднятті питання його звільнення під час зустрічі з Путіним

Президент України Петро Порошенко сподівається на позитивне вирішення питання звільнення заручників. Про це Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу France 24, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я налаштований оптимістично, бо всі лідери держав-членів, з якими я зустрівся, більше 15, в тому числі президент Макрон (президент Франції Еммануель Макрон, - ред.), знають імена політичних в’язнів в Росії...Президент Макрон та перша леді знають його ім’я (Олега Сенцова, - ред.) і наполягають на піднятті цього питання на зустрічі з Путіним (президентом РФ Володимиром Путіним, - ред.)", - заявив Порошенко.

За словами глави держави, особи, яких вимагає звільнити Російска Федерація є реальними злочинцями, а утримувані в РФ українці є політв'язнями та переслідуються за патріотизм.

"Вони не потрібні Путіну. Це інструмент політичного тиску на Україну та українську владу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко зазначав, що на зустрічах з Путіним Макрон та президент США Дональд Трамп говоритимуть про звільнення заручників.