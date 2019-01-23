Порошенко розпочав переговори із Меркель у Давосі

Фото: Меркель та Порошенко (twitter.com/stsegolko)

Преговори відбуваються у рамках Всесвітнього економічного форуму

Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель розпочали переговори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря Порошенка Святослава Цеглка.

Як зазначається, переговори відбуваються у рамкаї Всесвітнього економічного форуму в Давосі, у якому політики беруть участь.

"Президент у Давосі розпочав переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав Цеголко.

Нагадаємо, раніше Меркель в Давосі заявила, що Німеччина продовжить отримувати газ з Росії та інших джерел.

РБК-Україна писало, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко у Давосі рекомендувала прискорити проведення реформ.

Зазначимо, форум в Давосі стартував 22 січня і триватиме до 25 січня включно. Сьогодні на форумі перебуває українська делегація, у складі якої, зокрема, є президент та міністр фінансів України.