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Порошенко розпочав переговори із Меркель у Давосі

Новини » Політика    23.01.2019 - 19:38
Порошенко розпочав переговори із Меркель у Давосі
Фото: Меркель та Порошенко (twitter.com/stsegolko)

Преговори відбуваються у рамках Всесвітнього економічного форуму

Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель розпочали переговори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря Порошенка Святослава Цеглка. 

Як зазначається, переговори відбуваються у рамкаї Всесвітнього економічного форуму в Давосі, у якому політики беруть участь. 

"Президент у Давосі розпочав переговори з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - написав Цеголко. 

Порошенко розпочав переговори із Меркель у Давосі

Нагадаємо, раніше Меркель в Давосі заявила, що Німеччина продовжить отримувати газ з Росії та інших джерел.

РБК-Україна писало, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко у Давосі рекомендувала прискорити проведення реформ.

Зазначимо, форум в Давосі стартував 22 січня і триватиме до 25 січня включно. Сьогодні на форумі перебуває українська делегація, у складі якої, зокрема, є президент та міністр фінансів України.

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Новини України Порошенко ПетроАнгела МеркельДавос
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