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Порошенко: мы не позволим Путину диктовать нам, каким будет будущее Украины

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Воскресенье 27 ноября 2022 18:52
Порошенко: мы не позволим Путину диктовать нам, каким будет будущее Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что ни Владимир Путин, ни Россия никогда не будут диктовать Украину, каким будет ее будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью Sky News.

"Это не Путин принимает решение. Кто бы ни был президентом, лидером правительства в Украине - мы не предоставляем России права вето на любое будущее решение, включая членство Украины в НАТО. И мы демонстрируем единство во внутренней политике", - отметил Порошенко.

Политик также подчеркнул, что у нас нет электричества, отопления нет, нет воды. Но ни в коем случае мы не променяем украинскую свободу, демократию, суверенитет на электроэнергию, нефть, газ, тепло.

Он также призвал западных партнеров предоставить Украине энергетическое оборудование и средства противовоздушной обороны.

"Мы определенно рассчитываем на глобальную поддержку. И нам нужны не только генераторы – нам нужна в первую очередь противовоздушная оборона плюс генераторы и другие запчасти для объектов критической энергетической инфраструктуры. Россия должна знать, что все российские крылатые ракеты, каждый российский ударный беспилотник, который атакует объекты гражданской инфраструктуры в Киеве, Одессе и Херсоне, точно будет сбит, и мы можем это сделать", - сказал Порошенко.

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Петр Порошенко
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