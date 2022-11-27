Порошенко: мы не позволим Путину диктовать нам, каким будет будущее Украины

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что ни Владимир Путин, ни Россия никогда не будут диктовать Украину, каким будет ее будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в интервью Sky News.

"Это не Путин принимает решение. Кто бы ни был президентом, лидером правительства в Украине - мы не предоставляем России права вето на любое будущее решение, включая членство Украины в НАТО. И мы демонстрируем единство во внутренней политике", - отметил Порошенко.

Политик также подчеркнул, что у нас нет электричества, отопления нет, нет воды. Но ни в коем случае мы не променяем украинскую свободу, демократию, суверенитет на электроэнергию, нефть, газ, тепло.

Он также призвал западных партнеров предоставить Украине энергетическое оборудование и средства противовоздушной обороны.

"Мы определенно рассчитываем на глобальную поддержку. И нам нужны не только генераторы – нам нужна в первую очередь противовоздушная оборона плюс генераторы и другие запчасти для объектов критической энергетической инфраструктуры. Россия должна знать, что все российские крылатые ракеты, каждый российский ударный беспилотник, который атакует объекты гражданской инфраструктуры в Киеве, Одессе и Херсоне, точно будет сбит, и мы можем это сделать", - сказал Порошенко.