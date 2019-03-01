Порошенко в Маріуполі запустив екологічний сталеливарний комплекс вартістю 150 млн доларів

Порошенко сьогодні відвідав Маріуполь

Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича, а также принял участие в запуске нового комплекса машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4. Об этом сообщает пресс-служба группы "Метинвест".

Как отмечается, проект сталелитейного комплекса не имеет аналогов в Украине: инвестиции группы "Метинвест" составили 150 млн долларов.

Комплекс МНЛЗ №4 разработан с учетом новейших технологий с соблюдением европейских экологических стандартов. Он позволит увеличить мощности ММК имени Ильича по выплавке стали почти на 40%. Современное оборудование МНЛЗ даст возможность металлургам повысить энергоэффективность, качество продукции и увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента.

Сообщается, что самый масштабный проект промышленного строительства за годы независимости Украины стартовал в сентябре 2016 года. В строительстве комплекса приняло участие более 40 подрядных организаций. Количество задействованных специалистов превысило 850 человек.

Оборудование для нового комплекса поставила компания Primetals Technologies. Уже начали работу высокопроизводительная двухручьевая машина непрерывного литья заготовок, двухпозиционная установка печь-ковш с современной газоочисткой, водоподготовка с обратным осмосом, фильтрокомпенсирующая система и система координации плавок (HCS).

В комплексе МНЛЗ задействованы одни из самых известных прогрессивных технологий обеспыливания и повторного использования воды для охлаждения. Газоочистное оборудование комплекса соответствует экологическим требованиям Евросоюза: благодаря высококлассной системе аспирации техногенное влияние на город минимально.

Как сообщается, ввод в эксплуатацию современного австрийского комплекса МНЛЗ №4 позволит ММК имени Ильича производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали. Ее экспорт ежегодно будет приносить государству дополнительную валютную выручку в размере около 1 миллиарда долларов.

Кроме того, в пресс-службе компании отметили, что новый сталелитейный комплекс для производства слябов дал Мариуполю 347 новых рабочих мест в конвертерном и обслуживающих цехах.

"Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия сегодня - не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Моя обязанность - поблагодарить металлургов, мариупольцев за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна. Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии", - заявил Порошенко.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков отметил, что ключевая задача группы "Метинвест" на сегодня заключается в достижении международных экологических стандартов.

"Мы инвестируем в экологическую модернизацию наших предприятий. Пуск МНЛЗ №4 на металлургическом комбинате имени Ильича означает дальнейшее развитие для Мариуполя и новую страницу в истории украинской металлургии. Этот масштабный проект обеспечит чистое производство и новые рабочие места, государству - дополнительную валютную выручку в размере около 1 миллиарда долларов, а отрасли, региону и городу - гарантированные перспективы", - отметил он.