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Порошенко купил для ВСУ полтысячи тепловизоров

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Воскресенье 18 июня 2023 16:48
Порошенко купил для ВСУ полтысячи тепловизоров Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко приобрел для подразделений Вооруженных сил полтысячи тепловизоров, которые в ближайшее время будут переданы на фронт. Стоимость партии техники - 15 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы закупили нашим бойцам, нет, не барабаны, а полтысячи тепловизоров на 15 миллионов гривен, и уже через несколько часов – передадим в Вооруженные силы Украина", – сообщил Порошенко.

Порошенко купил для ВСУ полтысячи тепловизоров

Наступление Украины

Как сообщалось, в начале июня украинские военные активизировали наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. В частности, ВСУ продвигают на флангах Бахмутского направления.

Кроме того, наши воины начали увольнять населенные пункты на Бердянском и Запорожском направлениях. Долгое время линия фронта в этих направлениях была неизменной.

При этом британская разведка отмечает, что оккупационные войска сейчас понесут наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут в марте этого года.

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Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
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