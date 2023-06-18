Порошенко купил для ВСУ полтысячи тепловизоров

Пятый президент Петр Порошенко приобрел для подразделений Вооруженных сил полтысячи тепловизоров, которые в ближайшее время будут переданы на фронт. Стоимость партии техники - 15 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Мы закупили нашим бойцам, нет, не барабаны, а полтысячи тепловизоров на 15 миллионов гривен, и уже через несколько часов – передадим в Вооруженные силы Украина", – сообщил Порошенко.

Наступление Украины

Как сообщалось, в начале июня украинские военные активизировали наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. В частности, ВСУ продвигают на флангах Бахмутского направления.

Кроме того, наши воины начали увольнять населенные пункты на Бердянском и Запорожском направлениях. Долгое время линия фронта в этих направлениях была неизменной.

При этом британская разведка отмечает, что оккупационные войска сейчас понесут наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут в марте этого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.