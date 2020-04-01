Порошенко: ми купили 70 тисяч захисних костюмів для лікарів

70 тисяч захисних костюмів для медиків придбані й вже передаються у лікарні по всій Україні. Про це заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко під час інтерв’ю українським телеканалам, передає РБК-Україна.

"Медичний напрямок завжди був серед пріоритетів, це і програма по клініці Охматдит, і будівництво лікарні в Кременчуці, і оснащення Інституту раку, яке зробили в тому числі та команда Рошену на чолі з керівником В’ячеславом Москалевським, І я хочу подякувати за ту величезну роботу, яка була зроблена, але сьогодні ми маємо працювати як де-факто швидка допомога", - зазначив Порошенко.

Водночас, на думку Порошенко, підготовка влади до епідемії була провалена.

"Можна просто продемонструвати, яким чином це робила наша команда - і Рошена, і Фонду. Були закуплені, законтрактовані захисні костюми. Спочатку це було 10 тис., вже через два дні - 20, потім прийняли рішення збільшити до 30. Захисні костюми для лікарів. На сьогодні законтрактована цифра 70 тисяч костюмів", - додав Порошенко.

Порошенко наголосив, що кількість інфекціоністів, вірусологів, епідеміологів складає приблизно 3 тисячі людей.

"В середньому з медичним персоналом це не більше 50-ти. І для них ми беремо 70 тисяч костюмів, для того, щоб закрити хоча б перші 2-3 тижні роботи, щоб люди відчували себе захищеними", - пояснив Порошенко.

Він також повідомив, що ця допомога розподіляється виключно через систему лікарень із залученням органів місцевого самоврядування.

"Виключно на лікарні, де будуть концентровано приймати хворих на коронавірус, інфекційні лікарні, бо там в першу чергу потрібно захистити лікарів і середній медперсонал. В іншому випадку лікаря не відпустять з дому, бо він повернеться і заражає всіх - дітей, людей похилого віку. Це перший пріоритет, бо залишити людей без медичної допомоги просто неможливо", - наголосив Порошенко.

Як повідомив Порошенко, його партія викупила й розподілила все, починаючи від пульсоксиметрів і закінчуючи моніторами.

"Ви не уявляєте собі, наскільки зараз важко організувати транспортування з Китаю всіх цих вантажів літаками, бо обмежений повітряний простір. Хочу подякувати нашим азербайджанським партнерам, які вивезли першу партію, яка має приходити післязавтра. Хочу подякувати, до речі, і тим представникам влади, уряду й Офісу президента, які на урядовий літак взяли наші вантажі, і там – де є за що. Це було надзвичайно важко, але нам допомогли доставити захисні костюми, маски, вони також мають бути сьогодні розмитнені. Ми робимо максимум важливого для того, щоб був "зелений коридор" через митницю", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, в рамках гуманітарної допомоги з Китаю 1 квітня в Україну було доставлено 300 тис. швидких тестів на коронавірус і 100 тис. ПЛР-тестів, а також кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту і 40 тис. пар захисних окулярів.