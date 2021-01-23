Порошенко: у Києві має працювати механізм персонального асистента для людей з інвалідністю

Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Лідер "Європейської солідарність" у Київській міській раді, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко взяла участь в робочій зустрічі щодо розробки механізмів впровадження нової соціальної послуги для киян з інвалідністю - "Персональний асистент".

Про це йдеться на сайті політсили.

За її словами, планується, що персональний асистент буде супроводжувати людину з інвалідністю не лише під час відвідування навчальних закладів, а й допомагатиме у вирішенні соціально-побутових питань протягом всього життя.

"Послуга соціального супроводу "асистент дитини" вже закріплена на законодавчому рівні. Зараз є надзвичайно важливим розширити перелік осіб, які можуть отримати таку послугу та розробити навчальні програми, курси та тренінги для осіб, які будуть виконувати роботу асистента людини з інвалідністю. Крім того, з огляду на досить низький рівень оплати праці соціальних працівників та асистентів, варто впровадити муніципальну доплату та по можливості розробити низку пільг для цих працівників", - зазначила Марина Порошенко.

Вона також повідомила, що минулого року в Києві на базі Університету "Україна" було проведено експеримент "Персональний асистент особи з інвалідністю", ініційований Київським міським центром для дітей, сім’ї та молоді. В рамках нього було здійснено підготовку соціальних працівників та утворено 6 пар - асистент і людина з інвалідністю.

Протягом трьох місяців асистенти супроводжували підопічних під час навчання та в побуті, проводилася щотижнева супервізія з асистентами та роз’яснювальна робота з батьками про важливість формування навичок самостійного життя у молодих людей з інвалідністю.

В результаті експерименту підопічні отримали нові соціально-побутові навички, в їхніх родинах зменшилася психологічна напруга та з’явився додатковий час для самореалізації.

Результати експерименту підтвердили важливість впровадження соціальної послуги "Персональний асистент" на рівні міста, адже за попередніми підрахунками сьогодні її потребує 561 киянин, переконана Порошенко.

В результаті засідання робочої групи були напрацьовані подальші кроки для якнайшвидшого впровадження послуги в рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки, що була затверджена постійною Комісією з питань охорони здоров’я та соціальної політики.