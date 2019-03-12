Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської ОДА

Причина - питання, які виникли до Головка у антикорупційних органів

Президент Украины Петр Порошенко инициирует увольнение главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Головко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря президента Святослава Цеголка.

Основанием для увольнения в президента называют вопросы, которые возникли к председателю ОГА в антикоррупционных органов.

"Президент обратился к правительству - уволить руководителя Полтавской ОГА через вопросы, которые возникли к нему в антикоррупционных органов", - написал Цеголко.

РБК-Украина писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в конце февраля проводило обыски у чиновников Полтавской ОГА по делу о вымогательстве взятки. Сообщалось, что следственные действия проходят на основании решения суда в рамках расследования дела по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

После этого в НАБУ заявили, что руководители Полтавской облгосадминистрации Головко и Песоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.