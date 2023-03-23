ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко: хотим услышать сильный голос Папы в защиту украинских детей

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 19:16
Порошенко: хотим услышать сильный голос Папы в защиту украинских детей Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Папа Франциск мог бы использовать свое международное влияние и авторитет для освобождения украинских пленных и возвращения депортированных Россией детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

"Во время моего визита в Ватикан как президента Украины я передал приглашение его святости Папе Франциску. И мы его ждем. Я считаю, что влияние Папы Франциска на процесс, например, относительно освобождения украинских заложников из российских тюрем возможно и это должно быть важное гуманитарная миссия", - заявил Порошенко.

Также, по его убеждению, нужно вернуть украинских детей, которых Путин забрал из Украины, незаконно депортированных детей.

"И мы очень хотим услышать сильный голос Папы Франциска в защиту украинских детей в Европе. Его мудрое слово и его авторитет, который может спасти более 16 тысяч украинских детей, чрезвычайно важны. В этой ситуации мы рассчитываем на Папу Франциска. Мы однозначно хотим продемонстрировать, что весь мир сейчас с Украиной, а Россия - в полной изоляции", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Украине удалось вернуть 15 детей совместно с их мамами и законными представителями из временно оккупированных городов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Папа римский
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая