Порошенко: держава не має права кидати своїх захисників напризволяще

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Політик переконаний, суд має повернути прокуратурі клопотання щодо Погребиського без задоволення

Зрадники України, які ставлять під сумнів суверенітет держави та є реальною "п’ятою колоною" Кремля, мають бути за ґратами.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після засідання Печерського суду, який обирав запобіжний захід ветерану АТО та активісту Олександру Погребиському.

Він також наголосив, що держава не має права кидати своїх захисників напризволяще під вогнем агресора.

"Ми будемо боротися за те, щоб добровольцям України держава віддавала належну шану і повагу, нашим воїнам, не кидала їх без артилерійської підтримки в сірій зоні, не залишала їх вмирати під вогнем агресора", - сказав Порошенко.

На його думку, перемога буде тоді, коли за ґратами опиняться справжні зрадники, які поставили під сумнів наш державний суверенітет, існування держави, за яку патріоти України сотні років проливали свою кров.

Порошенко подякував патріотичним політичним силам, які усвідомлюють загрозу реваншу "п’ятої колони" Кремля і об’єднують зусилля проти репресій влади.

Крім того, під час засідання Печерського суду про обрання запобіжного заходу активісту і ветерану Олександру Погребиського Порошенко наголосив, що антиукраїнські заяви представника ОПЗЖ є злочином проти державного суверенітету України, за який має бути покарання відповідно до закону.

Політик переконаний, суд має повернути прокуратурі клопотання щодо Олександра Погребиського без задоволення, а також заявив про готовність взяти Олександра на поруки.

Нагадаємо, раніше партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагала негайного звільнення ветерана українсько-російської війни та громадського активіста Олександра Погребиського, якого було затримано 21 липня. Політсила стверджує, що він нікого зеленкою не обливав, а був лише присутнім на акції протесту.

Як відомо, нагадаємо, депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина облили зеленкою під Верховною Радою перед позачерговою сесією 21 липня.

17 липня під час розгляду проекту постанови №3736 про заяву Верховної ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в АР Крим та місті Севастополі - Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

У звязку з цим, народні депутати з фракції "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу" звернулися до керівника Служби безпеки Івана Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання представника Олега Волошина про відсутність в Україні суверенітету.