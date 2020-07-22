У Порошенка вимагають відпустити активіста, якого затримали через конфлікт з нардепом

Фото: Олександр Погребиський (facebook.com)

В "Європейській солідарності" переконані, що поліція не мала підстав затримувати Погребиського

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" вимагає негайного звільнення ветерана українсько-російської війни та громадського активіста Олександра Погребиського, якого було затримано 21 липня. Політсила стверджує, що він нікого зеленкою не обливав, а був лише присутнім на акції протесту. Про це заявляє прес-служба політсили.

"Олег Волошин своїми хамськими зневажливими заявами про суверенітет України спровокував негативну реакцію ветеранів, які ризикували власними життями заради незалежності та свободи нашої Вітчизни. Особливо обурює, що народний депутат, зухвало порушуючи закон і при повному потуранні з боку правоохоронців, вдарив ветерана, завдавши йому тілесних ушкоджень. Людина перед свавіллям депутата була абсолютно беззахисною і не мала можливості навіть ухилитися", - стверджують в партії.

В "Європейській солідарності" переконані, що поліція не мала підстав затримувати активіста, а дії правоохоронців - є ще одним "прикладом вибіркового правосуддя".

"Затримання Олександра Погребиського - це продовження політики влади з очорнення ветеранського руху. Ми вимагаємо його негайного звільнення. Правоохоронні органи мають натомість мають звернути увагу на розгнуздану і знахабнілу поведінку реваншистів, що й провокує реакцію тих, хто не шкодував і не пошкодує життя і здоров’я заради України", - додають в політсилі.

Нагадаємо, депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина облили зеленкою під Верховною Радою перед позачерговою сесією 21 липня.

Як відомо, 17 липня під час розгляду проекту постанови №3736 про заяву Верховної ради щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування за поправки до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в АР Крим та місті Севастополі - Волошин заявив, що український суверенітет "відданий повністю зовнішньому управлінню", а "країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над українським Кримом".

У звязку з цим, народні депутати з фракції "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу" звернулися до керівника Служби безпеки Івана Баканова з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо висловлювання представника Олега Волошина про відсутність в Україні суверенітету.