Порошенко: фейковые "референдумы" нужны Путину, чтобы готовить новые территории для атак

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных украинских территориях приведут к дальнейшей эскалации российской агрессии против Европы и мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Deutsche Welle.

"Во-первых, это точно не референдум. Нет ни одного голоса от реального человека, потому что невозможно организовать референдум такого масштаба за 48 часов. Нормальный референдум, посмотрите, пожалуйста, опыт Швейцарии, готовится несколько месяцев или даже лет", - заявил Порошенко .

Он также считает, что это российский трюк, как легитимизировать присутствие своих войск и даже больше - осуществить атаку включительно с возможным ядерным оружием с территории, которую захватил Путин на этом фейковом референдуме.