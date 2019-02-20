Порошенко і Еспіноса обговорили рішення ООН щодо протидії російській агресії

Петро Порошенко в рамках робочого візиту до США провів зустріч з головою Генеральної асамблеї ООН

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в США провел встречу с председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, министром иностранных дел и миграции Эквадора Марией Эспиносой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

Сообщается, что стороны в ходе встречи обсудили конкретные шаги с целью обеспечения имплементации резолюций Генеральной ассамблеи, принятых в последние годы в контексте противодействия российской агрессии.

Эспиноса выразила солидарность с Украиной в пятую годовщину памяти Героев Небесной Сотни. Порошенко также обратил внимание на декларацию по случаю 85-й годовщины Голодомора в Украине 1932-1933 годов, подготовленную украинской стороной и распространенную в качестве официального документа 73-й сессии ГА ООН. Глава государства подчеркнул важность проведения в ООН соответствующих тематических дебатов.

Напомним, сегодня началось заседание Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Украинскую делегацию возглавляет президент Украины Петр Порошенко.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН в конце февраля будет обсуждаться ситуация на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.