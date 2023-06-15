Порошенко на Донбассе призвал прекратить внутренние конфликты и сосредоточиться на поддержке армии

"Не менее важно, чем мощь наших Вооруженных Сил Украины, чем помощь наших партнеров, союзников есть наше внутреннее единство. У нас есть один враг - Путин", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко привез бригаде технику, в том числе пять банно-прачечных комплексов и гранатометные боеприпасы.

"46-я наконец-то получает полный бригадный комплект банно-прачечных комплексов. Бывает такое, что военные месяц могут оставаться без возможности принять душ. А здесь на каждый батальон будет комплекс, и за день может несколько рот постирать форму, и принять душ", - говорит Порошенко.