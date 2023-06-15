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Порошенко на Донбассе призвал прекратить внутренние конфликты и сосредоточиться на поддержке армии

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко, повезший технику на восточный фронт, вместе с бойцами 46-й бригады ДШВ обратился к украинцам с призывом прекратить внутренние конфликты и сосредоточиться на помощи вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Не менее важно, чем мощь наших Вооруженных Сил Украины, чем помощь наших партнеров, союзников есть наше внутреннее единство. У нас есть один враг - Путин", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко привез бригаде технику, в том числе пять банно-прачечных комплексов и гранатометные боеприпасы.

"46-я наконец-то получает полный бригадный комплект банно-прачечных комплексов. Бывает такое, что военные месяц могут оставаться без возможности принять душ. А здесь на каждый батальон будет комплекс, и за день может несколько рот постирать форму, и принять душ", - говорит Порошенко.

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