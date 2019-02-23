Порошенко: частка експорту українських товарів до країн ЄС наближається до 50%

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Частка ЄС в структурі українського експорту зараз складає 42,6%

Частка українського експорту в країнах Європейського союзу наближається до 50%. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час ради регіонального розвитку у Львівській області, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, частка ЄС в структурі українського експорту зараз складає 42,6%.

"Частка Європейського союзу в загальній структурі українського експорту вже зараз складає 42,6% і стрімко наближається до 50%. Уявіть 50% українського експорту - це найбільший в світі ринок ЄС!", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляло, що експорт українських товарі до країн Європейського Союзу у 2018 році становив 20,2 млрд доларів.

Найбільшу частку (30,2%) в експорті займає продукція АПК і харчової промисловості, якої було поставлено на 6,126 млрд доларів. Далі йдуть продукція металургійного комплексу з часткою 22,0% на суму 3,057 млрд доларів, продукція машинобудування (15,2% на суму 2,704 млрд доларів), мінеральні продукти (13,4% на 1,152 млрд доларів) і деревина (5,7% на 1,036 млрд доларів).

Нагадаємо, Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів.