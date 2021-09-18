Порошенко: борги із зарплат вже перевищили 4 млрд гривень

"Інфляція вирвалася з-під контролю. А це призвело до того, що в країні є величезні суми заборгованості з виплати заробітної плати. Подивіться, в достатньо важкому 2018-му році її було 2,8 млрд, а сьогодні сума заборгованості перестрибнула 4 мільярди", - наголосив Порошенко.

Він також зауважив, що 1,5 млрд грн нинішня влада вже заборгувала українській армії. "Два роки - з 2019 року, з нашої каденції вони не підвищували грошове забезпечення. А сьогодні не виплачують навіть те, що нараховують. Не виплачують на оздоровлення. Три місяці заборгованість з компенсації за найм житла. Зупинені будівництва гуртожитків", - констатує Порошенко.

Порошенко нагадав, що з 2014 до 2019 року зарплата в Україні зросла майже утричі - і мінімальна, і середня.

"Ми свого часу знизили у 2 рази податкове навантаження на зарплату, скоротивши до 22% єдиний соціальний внесок і збільшивши надходження до Пенсійного фонду, тому що люди повірили. У 2015-2016 роках ми запровадили автоматичне повернення ПДВ", - нагадав Порошенко.

За словами Порошенка, європейські стандарти життя передбачають демократію, верховенство права і високий рівень доходів громадян.

Нагадаємо, "Європейська солідарність" закликає коштом МВФ виплатити 13-ту пенсію, суттєво збільшити видатки на субсидії, погасити зарплатні борги перед військовими та лікарями.

Відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті.