Порошенко домовився з керівництвом ЄС разом протидіяти втручанню у вибори

Президент України Петро Порошенко, президент Європейської ради Дональд Туск, глави Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та Європарламенту Антоніо Таяні домовились про координацію зусиль з протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси як в Україні, так і в Європейському Союзі, зокрема щодо кібербезпеки та боротьби з дезінформацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Зазначається, що головною метою неформального міні-саміту Україна - Європейський Союз у Брюсселі 20 березня стало узгодження підходів до розвитку відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу та координація спільної протидії існуючим викликам.

Керівництво ЄС наголосило на важливості незворотності курсу України на зближення з ЄС та відзначило важливість забезпечення вільних та чесних президентських виборів в Україні.

Своєю чергою президент України закликав Європейський Союз продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також повного визволення територій України від російської окупації.

Згідно з повідомленням, учасники міні-саміту домовились прискорити запуск програми ЄС щодо соціально-економічної допомоги українському Приазов’ю та обговорили шляхи зміцнення енергетичної безпеки України у взаємодії з Європейським Союзом, зокрема забезпечення газового транзиту та запуску Енергетичного мосту Україна - ЄС.

Порошенко закликав лідерів Євросоюзу припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", який загрожує енергобезпеці всього європейського континенту.

Нагадаємо, 20 березня ще три країни Євросоюзу, Чорногорія, Албанія та Норвегія, підтримали запровадження ЄС санкцій проти РФ.