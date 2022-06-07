Порошенко: для депутінізації Європи потрібне повне ембарго на російську нафту і газ

Для депутінізації Європи потрібне повне ембарго на російську нафту і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка під час дебатів на Європейському фінансовому конгресі.

На думку Порошенка, Росія тисне на Європу через газове питання, поширюючи тези, ніби ембарго матиме руйнівний вплив на економіку ЄС. У такий спосіб Путін намагається зруйнувати єдність проукраїнської коаліції.

"Усе це базується на експорті, який підтримують путінські експерти всередині ЄС. Нині вони розповсюджують інформацію про те, що не потрібно накладати ембарго на нафту, "це зруйнує Європу". Це неправда, це російський наратив. Це путінський інструмент, яким він намагається розколоти нашу єдність", - вважає Порошенко.

За словами Порошенка, Путін не просто руйнує Україну, він хоче стерти її зі світової мапи.

"Мені здається, ви уже вивчили термін "депутінізація". Тепер давайте підготуємося для іншого терміну - денуклеаризація Росії. Бо ядерні бомби в руках Путіна завжди будуть небезпекою для існування світу", - наголосив Порошенко.

Водночас Порошенко вважає, що джерелами відновлення української економіки мають бути заморожені російські активи, а також допомога союзників та приватні інвестиції.

"Платитиме Росія замороженими рахунками і золотовалютними резервами. Платитимуть і російські олігархи, які будуть щасливі запропонувати половину своїх рахунків, щоб зняти з себе санкції, що є не найкращим варіантом. Але це однозначно мають бути репарації від Росії. Як пропозиція, можемо поговорити про спеціальний податок на російський газ чи нафту", - додав Порошенко.

Порошенко також зазначив, що потрібно надати механізми для захисту приватних іноземних інвестицій в українську економіку.