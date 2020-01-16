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Порошенко в День пам'яті "кіборгів": повік не забудемо

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 11:32
Порошенко в День пам'яті "кіборгів": повік не забудемо
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко вшанував пам'ять воїнів, які боролися в Донецькому аеропорті

Цими днями 5 років тому тривало запекле протистояння українських воїнів з російським агресором у Донецькому аеропорту. Як повідомляє РБК-Україна, про це на сторінці у Facebook нагадав п'ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

""Кіборги" вистояли, не вистояв бетон…нам випала честь жити в один час із справжніми Героями", - додав Порошенко.

На його думку, історія кіборгів - це історія мужності, незламності та боротьби.

"242 дні героїчної оборони... Для всіх українців вони стали символом України, яку неможливо перемогти. Вірю, ми повернемо Донецьк. І на відновленій диспетчерській вежі аеропорту завжди майорітиме український прапор", - написав Петро Порошенко.

П'ятий президент України зазначив, що українці завжди будуть пам'ятати наших Героїв. "Повік не забудемо ворогам і не пробачимо ніколи! Героям слава!", - підсумумав Порошенко.

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