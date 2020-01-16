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Порошенко в День памяти "киборгов": вовек не забудем

Новости » Общество     16.01.2020 - 11:32
Порошенко в День памяти "киборгов": вовек не забудем
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко почтил память воинов, боровшихся в Донецком аэропорту

В эти дни 5 лет назад продолжалось ожесточенное противостояние украинских воинов с российским агрессором в Донецком аэропорту. Как сообщает РБК-Украина, об этом на странице в Facebook напомнил пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

""Киборги" выстояли, а не выстоял бетон... Нам выпала честь жить в одно время с настоящими Героями", - добавил Порошенко.

По его мнению, история киборгов - это история мужества, несокрушимости и борьбы.

"242 дня героической обороны ... Для всех украинцев они стали символом Украины, которую невозможно победить. Верю, мы вернем Донецк. И на восстановленной диспетчерской вышке аэропорта всегда будет развеваться украинский флаг", - написал Петр Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что украинцы всегда будут помнить наших Героев. "Вовек не забудем врагам и не простим никогда! Героям слава!", - подытожил Порошенко.

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